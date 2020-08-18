Covid-19 tedbirlerine uyanlar 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi
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Covid-19 tedbirlerine uyanlar 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de, tedbirlere uyan berber ve kuaförler 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi.

Covid-19 tedbirlerine uyanlar 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi
18.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:16

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de, tedbirlere uyan berber ve kuaförler 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi.

Kırıkkale Valiliği bünyesinde kurulan salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, kent genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İSDEM ekibinde 200, Yerel Filyasyon ekibinde ise 210 görevli personel bulunuyor. Art arda yapılan 3 denetimde de Covid-19 tedbirlerine uyan berber ve kuaförler, 'Bu İş Yeri Covid-19 Salgını Tedbirlerine Uymaktadır' yazılı 'Güvenli Alan' sertifikası ile ödüllendirildi. Kentte, 3 işletme sahibinin aldığı sertifikalar, iş yerlerinin camekanına yapıştırıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Salgın Denetim Merkezi Sorumlusu ve Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, İçişleri Bakanlığı Bilim Kurulu işbirliği ile hazırlamış olduğu rehberlerde her sektör için o şartları yerine getiren esnaflara 'Bu iş yeri Yeri Covid-19 kurallarına uymaktadır' şeklinde yazılı 'Güvenli Alan' olarak tescil edildiğini söyledi.

"Kuaförlerde başlayalım dedik"

'Güvenli Alan' sertifikası verme işlemine önce berber ve kuaförlerden başladıklarını belirten Aslantaş, "Hatırlanacağı üzere berberlerimiz salgın ilk başladığı zaman kahvehanelerle beraber ilk kapatılan yerlerden olmuştu. Dolayısıyla salgın tedbirleri konusunda en çok zararı gören ya da en çok bu konuda fedakarlıkta bulunan, feragatte bulunan berberlerimiz. Dolayısıyla güvenli bölge uygulamasına ilk berberlerde, kuaförlerde başlayalım dedik. Uzman denetim ekiplerimiz geçen hafta yapmış oldukları denetimlerde yaklaşık bir 12-13 kuaförümüzü güvenli bölge olarak tescil edilmelerine, o belge ile ödüllendirilmelerine layık görüldü. Fakat bazılarının ufak tefek eksiklikleri var. O esnaf arkadaşlara 1-2 gün daha ilave süre verdik" ifadesini kullandı.

Aslantaş, 3 esnafın bütün şartları yerine getirmiş olmaları sebebiyle bu belge ile ödüllendirmek istediklerini ifade ederek diğer sektörlerdeki esnafları da teşvik etmek istediklerini aktardı.

"El birliğiyle inşallah bu günleri geçireceğiz"

Hijyen kurallarına uyduklarını anlatan kuaför Seyfi Duman, "Bu kötü sıkıntılı dönemde elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uyup bizi denetleyen memur arkadaşlarımızın uygun gördüğü için sertifikayı bize verdiler. Elimizden geldiği kadar hijyenik bir şekilde müşterilerimize hizmet vermekle gurur duyuyoruz. Her şeyden önce aileniz var. Müşteriyi düşünmüyorsanız bile ailenizi düşünün. Çok külfetli bir şey yok. Bu süreç olduğundan itibaren müşteri de yüzde 50 bir kayıp var. Bu da neden? Berbere güvenmediğinden. En azından hijyenik olursanız güven duyulursunuz ve tercih edilirsiniz. Şu andaki durum kritik bir durum. El birliği ile inşallah bu günleri geçireceğiz" diye konuştu.

"Memnun oluyoruz"

Maskeli gelen müşterilerin ilk önce ellerini dezenfekte ettiğini kaydeden Duman, "İlk önce dezenfektan veriyoruz. Elini dezenfekte ediyor. Kendi zaten maskeli geliyor. Oturduğu koltuğu dezenfekte ediyoruz. Bütün malzemelerimiz ilaçlı. Eldivenlerimizi takıyoruz. Müşteriyi tek kullanımlı havlu, tek kullanımlı peçete. Taraklarımız, makinelerimiz hijyen bir şekilde. Müşteri de memnun oluyor. Kendimizde memnun oluyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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