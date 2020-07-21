Covid-19 tedbirleri tüm ülkede denetlenecek 19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak.

19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının, belirtilen yaptırım ve tedbirler çerçevesinde denetleneceği belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere, vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak. Daha önce illere gönderilen genelgeler çerçevesinde belirtilen; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları ören yerleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler icra edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA