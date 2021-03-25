Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme
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Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Sağlık

Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek: "Sentezlediğimiz maddeler ilaç ham maddesi olarak kullanılabileceğini kanıtladı" "Bundan ilaç şirketi tarafından ilaca döndürülmesini arzu ediyoruz" Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen...

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Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek:

"Sentezlediğimiz maddeler ilaç ham maddesi olarak kullanılabileceğini kanıtladı"

"Bundan ilaç şirketi tarafından ilaca döndürülmesini arzu ediyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, korona virüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada 7 adet yeni bileşik sentezledi. Sentezlenen bileşikler Covid-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabilecek şekilde kanıtlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Arş. Gör. Deniz Ceyhan'ın korona virüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada, sentezlediği yedi adet yeni bileşiğin Covid-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceğini kanıtladı.

Başarılı sonuçlanan laboratuvar çalışmasında yedi yeni antiviral bileşiği Covıd-19 tedavisinde virüsün yayılımının engellenmesi ya da tamamen yok olması hedefinde bir ilaç geliştirilmesine yönelik umut vadeden bir çalışma olduğunu ortaya koydu. Sentezlenen antiviral bileşikler, korona virüsle savaşta küresel bazda yürütülen çalışmalar bağlamında Covid-19'un RNA işlemesinin önünde güçlü bir inhibitör olabilmesi bakımından önem arz ediyor.

İHA'ya konuşan Doç. Dr. Zuhal Gerçek, "Kesinlikle bir umut ışığı olacak. Zorlu pandemi sürecinde bizim de Türk Bilim Adamları olarak bu konuda etkinliğimizi ortaya koymak istedik. Aşı çalışmaları değil de biz Covid-19 hastalığın tedavisi sırasında kullanılacak antiviral ajanlar sentezledik. Sentez işlerini Zonguldak BEÜ Organik Kimya Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi. Burada önek olarak 7 adet molekül sentezledim. Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan tarafından bu moleküllerin SARS-Cov2 virüsüne etkileşiminde elde edilen sonuçlar sentezlediğimiz maddelerin ilaç ham maddesi olarak kullanılabileceğini kanıtladı. Bundan sonra da dilerim invitro çalışmaları gerçekleştirilip bunun bir ilaç şirketi tarafından ilaca döndürülmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme
Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme
Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme
Covid-19 tedavisinde umutlandıran gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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