Covid-19 tedavisi tamamlanan Trump, seçim yarışına geri dönüyor
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Covid-19 tedavisi tamamlanan Trump, seçim yarışına geri dönüyor

09.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:40
Covid-19 tedavisi tamamlanan Trump, seçim yarışına geri dönüyor

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs (Covid-19 )tedavisinin tamamladığını açıklamasının ardından Trump, seçim kampanyası gezilerine hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs (Covid-19 )tedavisinin tamamladığını açıklamasının ardından Trump, seçim kampanyası gezilerine hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süreliğine seçim kampanyalarına ara vermek zorunda kaldı. Tedavisinin tamamlandığının açıklanması üzerine Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden ile seçim yarışına geri dönüyor. Trump, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını bildirmesinin ardından dün yaptığı açıklamada kendini iyi hissettiğini ve doktorlarının onayı ile Cumartesi günü Florida'da ve Pazar günü Pensilvanya'da miting gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Cumhuriyetçi lider seçim programına geri dönerek seçmenleri, seçim kampanyalarını yürütebilecek kadar sağlıklı olduğuna ikna etmeyi planlıyor. Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videolarda, hastaneden çıktığından beri halk arasına hiç karışmaması da dikkat çekti. Cumhuriyetçi taraf, Covid-19 ile mücadele ederken Biden ise seçim kampanyalarına devam ederek ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley dün yayınlanan açıklamada, Trump'ın Covid-19 tedavi sürecini tamamladığını ve taburcu edildiğinden beri durumunun iyi olduğunu ileterek, Cumartesi günü seçim çalışmalarına devam edebileceğini belirtti.

Öte yandan Trump'ın salgını ele alış biçimini sert bir şekilde eleştiren Biden, ulusal anketlerde Cumhuriyetçi lideri mağlup ediyor. Ancak Biden'ın bu üstünlüğü, Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerin sonucunu belirleyecek bazı sallantılı eyaletler için yeterli değil. Trump ve kabinesi, sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uymayacak tıbbı maske kullanımına özen göstermiyor ve açık alanda düzenlenmesi tavsiye edilen mitinglerini kapalı alanlarda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirmeye devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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