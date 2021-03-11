Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti (2)
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Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti (2)

11.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
Covid-19 tedavisi devam ederken vatandaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti (2)

'KESİNLİKLE CİDDİYE ALSINLAR'Koronavirüsten ölmeden önce hastanede tedavisi sürerken DHA'ya açıklama yapan hemşire Neşe Dalgıç, "Çok zor bir hastalık. Kesinlikle ciddiye alsınlar.

'KESİNLİKLE CİDDİYE ALSINLAR'

Koronavirüsten ölmeden önce hastanede tedavisi sürerken DHA'ya açıklama yapan hemşire Neşe Dalgıç, "Çok zor bir hastalık. Kesinlikle ciddiye alsınlar. Hiç önemsememezlik yapmasınlar. Çok dikkatli olsunlar. Aşılandık diye, maske, mesafe, hijyen kurallarını hiç atlamasınlar. Bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Benim tek söyleyeceğim bu" diyerek, vatandaşları uyarmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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