Covid 19 tanısında kullanılacak tanı cihazının kritik bileşenlerini PMS üretiyor Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor.

Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor. Kaynak: Dunya.com