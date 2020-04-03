Covid 19 tanısında kullanılacak tanı cihazının kritik bileşenlerini PMS üretiyor
Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor.
03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor.
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Kaynak: Dunya.com