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Koronavirüs, Sigorta, Türkiye, DHA, Ekonomi

"Covid-19 tanı öncesi özel sağlık sigortası kapsamında"

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay, Covid-19 ile ilgili muayene ve ve tetkiklerin, "tanı koyulana kadar özel sağlık sigortası kapsamında" olduğuna dikkat çekti ve tanı sonrası hastaların "devlet güvencesi"ne alındıklarını vurguladı.

18.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:27

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay, Covid-19 ile ilgili muayene ve ve tetkiklerin, "tanı koyulana kadar özel sağlık sigortası kapsamında" olduğuna dikkat çekti ve tanı sonrası hastaların "devlet güvencesi"ne alındıklarını vurguladı.

DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çağatay, "Türkiye'de Covid-19 vakalarının artması ve bakanlıkların tedbirleri artırmasıyla birlikte özel sağlık sigortası sahipleri poliçeleriyle özel hastanelerde tedavi olup olamayacaklarını sorgulamaya başladı" dedi ve ekledi:

"Tanı koyulana kadar yapılan muayene ve tetkikler özel sağlık sigortası kapsamında, tanıkoyulduktan sonra hasta, devlet güvencesindedir. Aracı kurumlara bu konuda çok soru geliyor vekara gün dostu olan sigortanın bir kez daha önemi hatırlanıyor. Gerek özel sağlık, gerekse tamamlayıcı sağlık poliçeleri, yapılan testin sonucunda bir kişide Covid-19 tespit edilmesi halinde, kişinin karantina kapsamına alınması ve tedavisinin devlet hastanelerinde yapılması söz konusudur. Bu durumda da bireyin tedavisi özel sağlık poliçesinden yapılamaz."

Çağatay, sigorta şirketlerinin, sigortalıların olası taleplerine yanıt vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak için 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı yaptıklarını ekledi. (Fotoğraflı)


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Kaynak: DHA

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