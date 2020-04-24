Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
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Koronavirüs, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haber

Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı.

24.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:31
Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, şahsın Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Covid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı. Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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