Covid-19 şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen genç kız kendini eve kapattı
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Covid-19 şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen genç kız kendini eve kapattı

Covid-19 şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen genç kız kendini eve kapattı Babaannesinin Covid-19 testi pozitif çıktı: Kendini eve kapatan genç kız zorla ikna edildi Kırıkkale'de yaşlı bir kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu temasta bulunduğu öğrenilen torunu da hastaneye...

30.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:09

Covid-19 şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen genç kız kendini eve kapattı

Babaannesinin Covid-19 testi pozitif çıktı: Kendini eve kapatan genç kız zorla ikna edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşlı bir kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu temasta bulunduğu öğrenilen torunu da hastaneye götürülmek istendi. Sağlık görevlilerini görür görmez kendini eve kapatan 16 yaşındaki kız, dakikalarca süren çabaların ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de merkez Yeni Mahalledeki 3 katlı binanın 2. katında ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın yüksek ateş şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yaşlı kadında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine birlikte yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki N.Ü. isimli torunu hastaneye götürülmek istendi.

Görevliler, dakikalarca süren çabanın ardından ikna etti

Bunun üzerine 112 Acil Servis, Çocuk Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, ikamete gitti. Sağlık ekiplerini gören genç kız, hastaneye gitmek istemeyince kendini eve kapattı. Balkondan görevlilerle irtibat kuran N.Ü, hastaneye gitmek istemediğini ve 7 gündür de evden çıkmadığını söyledi. Genç kız bir türlü ikna edilemeyince İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırmadan önce genç kız, tekrar ikna edilmeye çalışıldı. Dakikalarca süren ikna çabalarının ardından kapıyı açan genç kız sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Covid-19 şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen genç kız kendini eve kapattı

Kaynak: İHA

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