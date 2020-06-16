Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede doktorları darp eden 2 kişiden 1'i tutukladı
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Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede doktorları darp eden 2 kişiden 1'i tutukladı

Afyonkarahisar'da Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darp eden 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede doktorları darp eden 2 kişiden 1'i tutukladı
16.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:26

Afyonkarahisar'da Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darp eden 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne yeni tip Korana virüs şüphesiyle getirilen 2 kişi hastanede görevli doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tanköz'ü tehdit ederek, darp ettikleri iddia edilmişti. Olayın ardından alkollü oldukları tespit edilen Y. A. ile G.Y.C. göz altına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden G.Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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