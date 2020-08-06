Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı
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Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı

Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı Bursa'da ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı 6 kişi yaralandı Bursa'da içerisinde Covid-19 şüphelisi 6 aylık bebek ve annesini taşıyan ambulans, kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştı.

06.08.2020 03:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 04:10

Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı

Bursa'da ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı 6 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da içerisinde Covid-19 şüphelisi 6 aylık bebek ve annesini taşıyan ambulans, kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesine bağlı Orhaneli Yolu Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Orhaneli ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nden Covid-19 şüphelisi bir çift ile 6 aylık bebeklerini Bursa'daki Çekirge devlet hastanesine getiren 112 sağlık ekibi Covid-19 testi pozitif çıkan babayı hastanede bırakıp testleri negatif çıkan anne ve 6 aylık bebeği Orhaneli'ye geri götürmek için yola çıktı. Dikkaldırım istikametinden Orhaneli yolu istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 16 SHH 90 plakalı 112 ambulansı Beşevler Kavşağı'ndan dönüş yapan Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Habib Y. ile ambulansta bulunan 6 aylık bebek Ş.Y.,annesi Kübra Y. ambulans sürücüsü Süleyman A. ve paramedikler Cansu E. ile Hanife T. yaralandı.

Yaralılardan Habib Y. ile 112 personeli 3 kişi Çekirge Devlet Hastanesi'ne, 6 aylık bebek Ş.Y, ile annesi Kübra Y. ise Şehir hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri kimin hatalı olduğunu tespit etmek için uzun süre çalıştı. Kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı

Kaynak: İHA

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