Covid-19 Sonrası Bitkisel Yağ Sektörünü Neler Bekliyor?

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, bitkisel yağ sektörünü Covid-19 sonrasında nelerin beklediğini anlattı.

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, bitkisel yağ sektörünü Covid-19 sonrasında nelerin beklediğini anlattı.

Türkiye'nin yağlı tohumlarda %50 oranında dışa bağlı olduğunu belirten Tekbaş, pandemiyle birlikte tohumlardaki fiyat artışlarından ve kimi ülkelerin tohum ithallerine uyguladığı kota stratejisinden söz etti. Ayrıca ham ayçiçeği fiyatlarının da 800-900 dolar bandından 1200 dolar bandına yükseldiğini anlatarak bir miktar daha fiyat artışının beklendiğini açıkladı.

Pandemi ile birlikte tarım, gıda, hayvancılık ve suyun öneminin yeniden anlaşıldığını, bu açılardan temel stratejileri göz önünde bulunduran ülkelerin diğer ülkelerden farklılaştığını ifade etti. Pandemi sonrasında fiyatlarda kısmi bir gerilemenin beklendiğini fakat bir çökmenin beklenmediğini, birçok ülkede enflasyon etkilerinin ortaya çıkacağının altını çizdi.

Kaynak: Wise.tv