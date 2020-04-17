Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli Uzmanlar SARS-CoV-2 üzerinde yaptıkları araştırmalarla birlikte virüsün ısıya karşı duyarlılığını test etti. Görünüşe göre Covid-19 sıcak hava koşullarına beklenenden çok daha dayanıklı bir yapıya sahip.

Uzmanlar SARS-CoV-2 üzerinde yaptıkları araştırmalarla birlikte virüsün ısıya karşı duyarlılığını test etti. Görünüşe göre Covid-19 sıcak hava koşullarına beklenenden çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. İşte araştırmanın sonuçları!

Covid-19 Sıcak Hava ile Birlikte Yok Olacak mı?

Yapılanın araştırmanın sonuçlarına göre Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 suşları, 60 santigrat derece sıcaklıkta 1 saat boyunca hayatta kalabiliyor. Buna karşın sıcaklığı bir miktar daha yükselten araştırmacılar, virüsün 92 santigrat derece sıcaklıkta 15 dakika yaşayabildiğini fark etti.

Tabii burada viral yük olarak adlandırılan yoğunluğun da oldukça büyük bir önemi var. Bilim insanları pek çok Covid-19 hastasında düşük viral yüklerle karşılaştığı için daha düşük sıcaklıklar, virüsü etkisiz hale getirmede başarılı olabilir.

Aix-Marseille Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmanın henüz bir ön bilgi niteliğinde olduğunu, araştırma sonuçlarının bilimsel bir dergide yayınlanmadığını belirtelim. Ancak daha öncesinde yapılan araştırmalar ile oldukça benzer sonuçlar gösteriyorlar.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.