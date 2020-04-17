Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli - Haber
Koronavirüs, Teknoloji

Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli

Uzmanlar SARS-CoV-2 üzerinde yaptıkları araştırmalarla birlikte virüsün ısıya karşı duyarlılığını test etti. Görünüşe göre Covid-19 sıcak hava koşullarına beklenenden çok daha dayanıklı bir yapıya sahip.

17.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:53
Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli

Uzmanlar SARS-CoV-2 üzerinde yaptıkları araştırmalarla birlikte virüsün ısıya karşı duyarlılığını test etti. Görünüşe göre Covid-19 sıcak hava koşullarına beklenenden çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. İşte araştırmanın sonuçları!

Covid-19 Sıcak Hava ile Birlikte Yok Olacak mı?

Yapılanın araştırmanın sonuçlarına göre Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 suşları, 60 santigrat derece sıcaklıkta 1 saat boyunca hayatta kalabiliyor. Buna karşın sıcaklığı bir miktar daha yükselten araştırmacılar, virüsün 92 santigrat derece sıcaklıkta 15 dakika yaşayabildiğini fark etti.

Tabii burada viral yük olarak adlandırılan yoğunluğun da oldukça büyük bir önemi var. Bilim insanları pek çok Covid-19 hastasında düşük viral yüklerle karşılaştığı için daha düşük sıcaklıklar, virüsü etkisiz hale getirmede başarılı olabilir.

Aix-Marseille Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmanın henüz bir ön bilgi niteliğinde olduğunu, araştırma sonuçlarının bilimsel bir dergide yayınlanmadığını belirtelim. Ancak daha öncesinde yapılan araştırmalar ile oldukça benzer sonuçlar gösteriyorlar.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haber
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haber
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haber
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haber
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haber
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Deniz Seki Halil Sezai Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ergin Ataman Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Covid-19 Sıcak Hava Koşullarına Beklenenden Çok Daha Dirençli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:44:54. #1.15#
title