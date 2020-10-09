Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
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Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada

09.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:53

Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken refakatçi gibi hastaneye giren hırsız sağlık çalışanın cep telefonunu çaldı.

Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada

GAZİANTEP - Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken refakatçi gibi hastaneye giren hırsız sağlık çalışanın cep telefonunu çaldı.

Olay, Gaziantep'in Şehtkamil ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covid-19 servisinde görevli bir sağlık çalışanı hastalarla ilgilendiği sırada hastaneye giren hırsız koridorda bir süre yürüdükten sonra etrafı kolaçan ederek dinlenme odasına girdi. Odada bulunan cep telefonunu çalan hırsız hızlıca hastaneden çıkarak kayıplara karıştı.

Dinlenmek için geldiğinde fark etti

Bir süre sonra dinlemek için odaya gelen sağlık çalışanı cep telefonun olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polisin hastane güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsız çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada
Sağlık çalışanının telefonunu çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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