Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
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Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu

Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kaldırılan banklar yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından yeniden yerine konuldu.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kaldırılan banklar yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından yeniden yerine konuldu.

Sivas kent meydanında bulunan banklar belediye ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırılmıştı. Genellikle yaşlı vatandaşların kullandığı banklar, yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından kontrollü normalleşme ile birlikte belediye ekiplerince yeniden yerlerine konuldu. Vatandaşlar bankların takılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Belediye ye bu hizmetten dolayı teşekkür eden Mehmet Kuştepe, "Vatanımıza hizmet iyidir yani iyi yapmışlar. Bura da yaşlı insanlar var emeklisi falan yorulunca buraya oturuyor. İnsanlar artık kurallara uyuyor, benim gördüğüm kadarıyla ama maske konusunda biraz zayıflık var. Belediyemize teşekkür ederiz. Sağ olsunlar hizmetleri iyi" dedi.

"İnsanlar oturma yerleri olmayınca çimenlere oturuyorlar"

Bankların geri takılmasından memnun olduğunu belirten Mustafa Dal, "Daha iyi oldu. İnsanlar gelip burada rahatlıkla oturur. Sosyal mesafeyi koruduktan sonra sorun yok. İnsanlar oturma yerleri olmayınca çimenlere oturuyorlar. Böyle daha iyi oldu. Zaten emeklilerin yaptığı bir iş yok, milletin çoğu boş gelip oturup gidiyorlar işte" şeklinde konuştu. - SİVAS

Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu
Covid-19 sebebiyle kaldırılmıştı, yeniden konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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