Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji

Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir çalışma endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

'Çok Daha Bulaşıcı'

Covid-19 ile ilgili çalışmalar, enfekte olan bir kişinin hastalığı 2 ya da 3 kişiye daha yaydığını işaret ediyordu.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir çalışma endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

'Çok Daha Bulaşıcı'

Covid-19 ile ilgili çalışmalar, enfekte olan bir kişinin hastalığı 2 ya da 3 kişiye daha yaydığını işaret ediyordu. CDC tarafından yapılan yeni bir araştırma bunun 2 ya da 3 kişi ile sınırlı kalmadığını, 5 veya 6 kişi olabileceğini gösteriyor.

R0 olarak bilinen bu değer R Naught olarak telaffuz ediliyor ve bir hastalıkla enfekte olan kişinin bu hastalığı ortalama kaç kişiye yaydığını belirtiyor. Tabii bunun önlemler öncesi hesaplamaları kapsadığını vurgulayalım. Önceki tahminler doğrultusunda (R0) = 2.2 - 2.7 arasında ölçülmüştü. Yeni araştırmalarda ise (R0) = 5.7 olarak ölçüldü.

Yeni değer, önceki değerin yaklaşık iki katıdır ve bu da pandeminin yayılımının engellenmesini zorlaştırabilir.

"Neyse ki Mart 2020 döneminde Çin'de ve Güney Kore'de onaylanan vaka sayısında bir düşüş yaşandı. Benzer şekilde Tayvan, Hong Kong ve Singapur'da da vakalar istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı. Bu da virüsün yayılmasının erken ve uygun önlemlerle engellenebileceği yönünde kuvvetli bir gösterge."

Ayrıca çalışmanın devamında sürü bağışıklığına ulaşıp bulaşmanın durdurulması için nüfusun en az yüzde 82 oranındaki kısmının aşılama ya da enfeksiyon yolu ile bağışıklık kazanması gerektiği de belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haber
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haber
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Esra Balamir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:45:22. #1.15#
title