COVID-19 salgınından etkilenen mükellefler "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› COVID-19 salgınından etkilenen mükellefler "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındı - Haberler
Ağrı, Güncel

COVID-19 salgınından etkilenen mükellefler "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındı

Ağrı Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada COVID-19 salgınından ve bu salgın kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındığı bildirildi.

20.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:27
COVID-19 salgınından etkilenen mükellefler

Ağrı Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada COVID-19 salgınından ve bu salgın kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındığı bildirildi.

Ağrı Defterdarı Mehmet Tural tarafından yapılan açıklamada, 24.03.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya tebliğ ile belirlenen ana faaliyet alanlarında salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında 'Mücbir Sebep' halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

" 2020/Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile sırası ile 30/4/2020 - 1/6/2020 - 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin sırası ile 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma ve 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla tebliğde belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Ana faaliyet kodu değişikliğine ilişkin başvuruların, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Mükelleflerin bu kapsamda esas alınmasını istediği(ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği) ana faaliyet alanından elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır

Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. Geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınır.

Sunulacak raporda hasılat tespitine yönelik olarak;

Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler, ayrıntılı gelir tablosu bilgileri, form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Mezkur Tebliği'nin 3 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin yapılabilen sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak "Bilgilerim/518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu" başlığından erişilebilmektedir.

Ayrıca mezkur tebliğ ile 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Süre uzatımı işlemleri vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır." İfadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Muazzez Ersoy Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: COVID-19 salgınından etkilenen mükellefler "Mücbir Sebep" uygulaması kapsamına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:20:17. #1.15#
title