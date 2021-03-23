- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor

23.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28

- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor İsrailli ilaç şirketi Oramed ve Hindistan merkezli Premas Biotech, hap şeklinde ağza atılarak yutulan korona virüs aşısı üzerinde yürüttüğü çalışmalarında Haziran ayına kadar insanlar üzerindeki klinik...

- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor

TEL AVİV - İsrailli ilaç şirketi Oramed ve Hindistan merkezli Premas Biotech, hap şeklinde ağza atılarak yutulan korona virüs aşısı üzerinde yürüttüğü çalışmalarında Haziran ayına kadar insanlar üzerindeki klinik deneylerine başlayabileceklerini duyurdu.

İsrail merkezli ilaç şirketi Oramed ile Hindistan merkezli rekombinant proteinlerle aşı geliştiren Premas Biotech, korona virüsle mücadelede yürütülen aşı çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İki şirket, Oramed'in oral uygulama teknolojisini Premas'ın aşı uzmanlığıyla birleştirerek Oravax Medical Inc. çatısı altında bir araya geldi ve ortak üretilen "oral Covid-19 aşısının" hayvan deneylerinden umut verici sonuçlar alındığını duyurdu. Buna göre hap gibi yutulabilen aşının, hayvanlarda virüse karşı bağışıklık oluşturan antikorların üretilmesine yardımcı olduğu ortaya konuldu. Yapılan açıklamada, insan üzerindeki ilk klinik deneylerin Haziran ayına kadar başlatılabileceği duyuruldu.

Premas Biotech kurucularından Prabuddha Kundu, "Bu teknolojinin işe yaradığından ve Covid-19'a karşı bağışıklık vaat ettiğinden yüzde 100'den fazla eminiz" dedi.

Taşınması ve muhafaza edilmesi konusunda sorun yok

Ağızdan alındığı için daha az yan etkiye neden olması öngörülen aşı, tek doz olma özelliğiyle de iki doz gerektiren diğer aşılardan farklı. Lojistik problemleri de ortadan kaldıran aşı, normal bir buzdolabı ile taşınabilecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek.

Oramed CEO'su Nadav Kidron, "Oral aşı adayımızın salgını sona erdirme potansiyeli konusunda çok heyecanlıyız" dedi. Kidron, "Ağızdan alınan bir Covid-19 aşısı, hızlı ve geniş ölçekli dağıtımın önündeki birçok engeli ortadan kaldırarak insanların aşıyı evde kendilerinin almasına olanak tanıyacaktır. Günümüzde uygulama kolaylığı, aşılama oranlarını hızlandırmak için kritik öneme sahip olsa da standart grip aşısı gibi yıllık veya iki yılda bir Covid-19 aşısının gerekli olabileceği muhtemel durumda oral bir aşı daha da değerli hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor
- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor
- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor
- Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Covid-19 salgınında yeni aşılama yöntemi: hap gibi yutulacak aşı geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:29:28. #1.15#
title