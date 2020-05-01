Covid-19 salgınında satışlarını artıran Amazon'da işçiler sağlıksız koşullardan şikayetçi

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını önlemleri kapsamında haftalardır devam eden kısıtlamalar, dünyanın en büyük çevrim içi satış sitesi Amazon'un karına kar kattı ancak işçiler için durum bu kadar parlak değil.

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında haftalardır devam eden kısıtlamalar, dünyanın en büyük çevrim içi satış sitesi Amazon'un karına kar kattı ancak işçiler için madalyonun bir de öbür yüzü var.

Amazon satışlarını önemli ölçüde artırırken bir yandan da teslimat süresinde yaşanan gecikmeler ve çalışanlarının Covid-19 endişelerini gidermeye çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle