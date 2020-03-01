: Covid-19 salgınında ölü sayısı 2859'a yükseldi

01.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:20

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2859'a yükseldi

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 86 bin 983'e yükselirken; 42 bin 139 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1801 arttı.

Çin dışında İran ve İtalya'da da virüs hızlı bir şekilde yayılıyor. İtalya'da geniş katılımlı etkinlikler, virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Milan ve Juventus takımlarının maçlarının da aralarında bulunduğu 5 futbol maçı ertelendi. Turizm merkezi Venedik'te sokaklar boşalırken, Fransa'da da İtalya gibi benzer önlemler almaya başladı. Bugün Paris'te yapılması planlanan maraton koşusu iptal oldu, Cannes'de yapılması planlanan 4 günlük geniş katılımlı ticari fuar ertelendi. Japonya'da sosyal yaşama ve eğitime 1 Mart'tan itibaren 15 günlük ara verildiği duyuruldu ve Tokyo Disneyland gibi geniş katılımlı gezi parkları kapılarını kapattı.

ABD'DE İLK ÖLÜM

ABD'li yetkililer, 50 yaşlarında olan koronavirüs teşhisi koyulan bir hastasının öldüğünü açıkladı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'a seyahatin yasaklandığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump gerçekleşen ilk koronavirüs kaynaklı ölümün ardından basına yaptığı açıklamada, Meksika ile sınırın kapatılmasını düşündüğünü ve ilaç firmalarıyla aşı çalışmaları konusunda Beyaz Saray'da yarın görüşeceğini söyledi. ABD'nin ardından Tayland ve Avustralya da ilk ölüm vakasını açıkladı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 50'den fazla ülkenin koronavirüs vakası bildirdiğini; 'küresel salgın' riskinin çok yüksek olduğunu duyurdu.

Çin, Güney Kore ve İtalya'dan sonra koronavirüsün en hızlı yayıldığı İran'da, 2 haftalık bir süre içinde 593 hastadan 43'ü öldü. Öte yandan, Türkiye'den sonra Azerbaycan da İran'a sınırlarını kapattığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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