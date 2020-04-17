Covid-19 salgınında evde kalamayan inşaat işçileri çalışma koşullarını anlatıyor | Video
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Covid-19 salgınında evde kalamayan inşaat işçileri çalışma koşullarını anlatıyor | Video

Covid-19 salgınında evde kalamayan inşaat işçileri çalışma koşullarını anlattı: Lavabmuzda sabun bile yok.

17.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:07
Covid-19 salgınında evde kalamayan inşaat işçileri çalışma koşullarını anlatıyor | Video

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde ciddi önlemler alındı, kısıtlamalara gidildi. Virüsün yaygınlaşmasıyla birlikte "evde kal" çağrılarının yanı sıra çok sayıda iş yerinin faaliyetleri durduruldu; kafe, bar, spor salonu gibi işletmeler kapatıldı; uzaktan eğitime geçildi, yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ara verildi.

Fakat inşaatlarda ve fabrikalarda yüz binlerce işçi çalışmaya devam ediyor. Özellikle ağır ve güvencesiz çalışma koşulları düşük ücret ya da yemek ve barınma sorunları ile gündeme gelen işçiler salgın zamanlarında da daha büyük riskler altında çalışmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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