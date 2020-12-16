Covid-19 salgınına rağmen Gürcistan'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor

Yeni yıla sayılı günler kala dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Gürcistan'da da korona virüs salgının gölgesi altında yılbaşı hazırlıkları devam ediyor.

Yeni yıla sayılı günler kala dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Gürcistan'da da korona virüs salgının gölgesi altında yılbaşı hazırlıkları devam ediyor.

Korona virüs salgının tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, yeni yıla sayılı günler kaldı. Gürcistan'da Covid-19 salgının gölgesi altında yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. Tiflis Belediye Başkanlığının talimatı üzerine, başkentin tüm cadde ve sokakları yeni yıl hazırlıkları için süslenmeye başladı. Şehrin dört bir yanında yılbaşı hazırlıkları devam ederken, 31 Aralık gecesi için başkentlilere özel online konser programının düzenleneceği duyuruldu.

Tiflis Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki epidemiyolojik durum göz önüne alınarak, şenlik havası oluşturmak için başkentte yeni yıl konseri düzenlemeyi planlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Yılbaşı hazırlıkları için Tiflis Belediye Başkanlığı tarafından 491 bin lari para harcandı. Konser seyircisiz yapılacak ve insanlar televizyondan canlı olarak izleyebilecek" denildi.

Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze yaptığı açıklamada, "Bu yılki epidemiyolojik durum nedeniyle yeni yıl köyü düzenlenmeyecek, ancak bunun için harcanan para sosyal açıdan savunmasız ailelere harcanacak" ifadelerini kullandı.

Başkentte bulunan parlamento binasının önüne kurulan çam ağacı büyük ilgi görürken, Tiflis'in merkezi Azatlık Meydanı ve Rustaveli Caddesi'nde bulunan tüm mağazalar, oteller gibi birçok işletme farklı şekillerde süslendi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da yeni yıl için rengarenk ışıklarla süslendi.

Gürcistan'da korona virüs pandemisinin ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında 28 Kasım'dan 31 Ocak'a kadar ilan edilen katı kısıtlamalar, 31 Aralık ve 6 Ocak tarihlerinde gevşetilecek.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı