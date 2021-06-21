Covid-19 Salgınına Karşı Aşı Çalışmaları Devam Ediyor

Covid-19 Salgınına Karşı Aşı Çalışmaları Devam EdiyorCovid-19 salgınına karşı, tüm ülkemizde olduğu gibi Ceyhan İlçemizde de aşı çalışmaları randevulu veya randevusuz olarak devam ediyor.

Covid-19 Salgınına Karşı Aşı Çalışmaları Devam EdiyorCovid-19 salgınına karşı, tüm ülkemizde olduğu gibi Ceyhan İlçemizde de aşı çalışmaları randevulu veya randevusuz olarak devam ediyor. Ceyhan İlçemizde 17 Aile Sağlığı Merkezi ile Ceyhan Devlet Hastanesinde 10 polikliniğin yanında 2 mobil ekiple ve kamuya açık alanlarda oluşturulan aşı istasyonlarında da çalışmalar devam ediyor. İlçede, Kaymakamlığın koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık kuruluşları tarafından alınan önlemler ve artırılan ekipler sayesinde aşı yapabilme kapasitesi 3 katına çıkarılarak günlük 3. 500 aşı yapılabilir hale gelindi. Ceyhan İlçemizde, tüm sigortalı nüfus ile 30 yaş üzeri vatandaşarımızdan oluşan aşıda hedef nüfus 21. 06. 2021 tarihi itibariyle 97. 736 olup (İlçe nüfusunun %61'i); bu nüfustan 27. 343 vatandaşımızın (Hedef nüfusun %28'i) her iki doz aşısı, 48. 998 vatandaşımızın da (Hedef nüfusun %50, 1) birinci doz aşısı yapılmış durumda. Toplam 74. 785 doz aşının yapıldığı ilçemizde halen hiç aşı yaptırmamış 20. 931 vatandaşımız (Hedef nüfusun %21'i) bulunuyor. Günlük 3. 500 aşının yapıabildiği ilçmizde tüm aşılamanın Haziran ayı sonuna kadar tamalnması hedefleniyor. Kaymakamlık önünde geçtiğimiz haftasonunda oluşturulan Covid-19 Aşı İstasyonunda da hedef nüfus içesisinde yer alan her vatandaşımıza aşı yapılabiliyor. İstasyondaki aşı çalışmalarına Ceyhan Belediyesi ile Ceyhan Kızılay Şube Başkanlığı da destek veriyor. İlçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ve İlçe Jandarma Komutan Teğmen Satılmış Çal 21. 06. 2021 günü, asayiş toplantısından sonra saat 12. 00'de, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kaymakamlık önündeki aşı istasyonunu ziyaret ederek aşı için gelen vatandaşlarla sohbet ettiler, sağlık personeliyle birlikte sahada çalışan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci ve aşıda görevli sağlık personeline kolaylıklar dileyip başarılı çalışmaları ve gayretleri için de teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre