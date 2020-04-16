Covid-19 salgını sonrası Çin'in Vuhan kentindeki pazarlar ne durumda? Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentini aylardır evinde tutan tecrit uygulaması 8 Nisan'da sona erdi. Kentin pazarları şimdi müşterisizlik nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) hayvandan insana ilk kez bulaştığı yer olduğu düşünülen Çin'in vahşi hayvan pazarları, Covid-19'un pandemiye dönüşmesiyle birlikte dünya genelinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Çin hükümeti Covid-19 salgınıyla birlikte vahşi hayvan satışını yasakladı ancak yine de pazarların yeniden açılmaya başlaması uluslararası kamuoyunda oldukça eleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle