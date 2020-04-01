Covid-19 Salgını Online Market Alışverişlerinde Devir Açabilir! Covid-19 salgını ile birlikte evlerine kapanan milyonlarca kişi market alışverişlerini çeşitli servisler aracılığı ile çevrim içi ortamdan yapmaya başladı.

Covid-19 salgını ile birlikte evlerine kapanan milyonlarca kişi market alışverişlerini çeşitli servisler aracılığı ile çevrim içi ortamdan yapmaya başladı. Peki bunun ilerleyen dönemlerde ne gibi etkileri olabilir?

Sıradan Hale Gelebilir

Yapılan araştırmalara göre şu sıralar online market alışverişi yapan pek çok tüketici, bu yola ilk defa başvuruyor. Mecbur kaldıkları için bu yola başvurduklarını vurgulayan tüketiciler, bu hizmetten memnun kaldıklarını ve normal yaşantıya geri dönüldüğünde de alışverişlerini bu şekilde yapacaklarını belirtiyor.

Yaşam tarzındaki bu ani ve şiddetli değişikliğin sonucu olarak online alışveriş servisleri de kullanıcı ve sipariş sayısında ani bir artış gördü.

Uzmanlar tarafından oluşturulan verilere göre bu süreçte çevrim içi market alışverişi deneyimini ve kolaylığını tadan pek çok kişi, ilerleyen dönemlerde de bu şekilde sipariş vermeye devam edebilir. Yani virüsün çıkışı ile birlikte önümüzdeki yıllarda yaşam tarzımızda önemli değişiklikler söz konusu olabilir.

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