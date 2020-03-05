Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

05.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:11

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.



Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Suudi Arabistan'da yaşayan bir Türk vatandaşı Kabe'nin orta kesminin kapandığını akşam namazına sadece ikinci katta izin verildiğini ifade etti. Ayrıca çalışmalar sonrası çalışan işçilerin de tavaf alanından çıkarıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle