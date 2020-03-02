Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı
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Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

02.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:09
Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

'da koronavirüs (Covid-19) korkusu selamlaşmalardaki alışkanlıkları da değiştiriyor. Salgının bulaşmasından endişelenen siyasiler birbirleri ile temastan kaçınmaya başladı.


Bu duruma en çarpıcı örnek Şansölye ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşandı. Karşılıklı el sıkışmanın normal karşılandığı ülkede Seehofer Merkel'in elini sıkmayı reddederek Almanya liderinin elinin havada kalmasına neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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