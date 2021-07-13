Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile...

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 05. 07. 2021- 11. 07. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde; Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4. 968 kişinin talebi karşılanmış, Zorunlu karantina yasağını ihlal eden 8 kişiden; 4 kişiye idari, 4 kişiye de adli işlem yapılmış, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9. 716 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17. 012 iş yeri, 11. 768 kez denetlenmiş, 22 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış, 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb. ) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 43 talep yerine getirilmiş, Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 42. 711 araç kontrol edilirken, 61. 298 şahıs sorgulanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uymaları, Koronavirüs salgınına karşı en etkili silah olan AŞI'yı yaptırarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre