Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile...

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 21. 06. 2021 - 27. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde; Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 6. 525 kişinin talebi karşılanmış, Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 17 kişiye idari işlem yapılmış, yasağı ihlal eden 2 kişiye Adli işlem yapılmıştır. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 15. 117 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17. 012 iş yeri, 13. 803 kez denetlenmiş, 343 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış, Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 118. 236 şahıs sorgulanmış, 426 aranan şahıs yakalanmış, 13. 803 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 32 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 466 kişiye idari işlem yapılmış, 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb. ) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 103 talep yerine getirilmiş, Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 42. 039 araç kontrol edilirken, 58. 230 şahıs sorgulanmıştır. 12 kişi diğer (geçici ikamet vb. ) nedenlerden dolayı yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 3 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 332 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre