Covid-19: Romanya'da rahiplerin cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması tepki topladı
Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya’da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması ülkede büyük tepki topladı
25.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:02
Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya'da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması bu ülkede büyük tepki topladı.
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, Covid-19 tehlikesi ülkede artarken rahipler sorumsuzlukla suçlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com