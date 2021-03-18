"Covid-19 plastik atık miktarının hızla artmasına neden oldu"
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"Covid-19 plastik atık miktarının hızla artmasına neden oldu"

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:08

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever, pandemi sürecinde maske kullanımının artması nedeniyle plastik atıkların çevreye yayılma potansiyeli teşkil ettiğini, bunun da insan sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever, pandemi sürecinde maske kullanımının artması nedeniyle plastik atıkların çevreye yayılma potansiyeli teşkil ettiğini, bunun da insan sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Meral Yurtsever yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 (2015-2018) projesinde, Farklı Ortamlarda ve Biyota'da Mikroplastik düzeyleri ve bazı kirleticilerle etkileşimlerinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Meral Yurtsever, 2014 yılından bu yana mikroplastik kirliliği konularında çeşitli araştırmalar yaptığını, bu kapsamlı proje ülkede mikroplastik kirliliğine dikkat çeken ilk ve öncü bir çalışma durumunda olduğunu ifade etti.

Son yıllarda konuyla ilgili olarak ülkede yapılan araştırmaların katlanarak artmasının çok sevindirici olduğunu aktaran Yurtsever, "5mm'den küçük boyuttaki plastik parçacıkları mikroplastik olarak tanımlanıyor. Günümüzde bu organik polimerler her an her yerde mevcut olup, plastiksiz bir hayat neredeyse imkansız hale geldi. Gittikçe artan bu plastik bağımlılığı, önemli bir sorunu da beraberinde getirerek plastikler parçalanarak mikroplastik kirliliğine yol açmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Yurtsever, çeşitli kullanım maksatlarıyla üretilen küçük plastiklerin çevreye dağılarak ve zamanla ufalanarak mikroplastiklere ve nanoplastiklere dönüştüğünü hava, su ve toprak dahil olmak üzere her ortamda bu kirliliğe rastlandığını aktardı.

Aşırı plastik tüketiminin önlenmesi için insanların ve ilgili mercilerin bu konuda duyarlı davranmasının son derece önemli olduğuna değinen Yurtsever, tüketim kültürünün plastiklerle devam etmesinin uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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