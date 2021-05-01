Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti

Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 'Ameliyathane Teknikerleri Günü' kapsamında 'Covid 19 Pandemisinde Ameliyathanelerde Gerekli Önlemler' paneli gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 'Ameliyathane Teknikerleri Günü' kapsamında 'Covid 19 Pandemisinde Ameliyathanelerde Gerekli Önlemler' paneli gerçekleştirildi.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl açılış konuşmasında, öğrencilerin gününü kutladı ve Covid-19 pandemisinde hastane ortamında çalışma koşullarının farklılıklarına vurgu yaptı. Moderatör Öğr. Gör. Gökçe Sibel Turan, öğrencilerin gününü kutlayarak Ameliyathane Hizmetleri Programının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Doğan konuşmacı olarak yer aldığı panelde; ulusal ve uluslararası ülkelerin ameliyathanelerinde Covid-19 pozitif ve negatif hastalara yaklaşımda gerekli önlemlerin alınmasında oluşturulan kılavuzların ve organizasyonun önemi hakkında bilgi verdi.

Ameliyathane ortamından en çok etkilenenlerin sağlık çalışanları olması nedeni ile kişisel koruyucu ekipmanların gerekliliğini vurgu yapan Prof. Dr. Nazım Doğan, ameliyathane ortamı içerisinde sağlık çalışanlarının hastalarla ve ekipmanlarla bulaşmalarını önlemek amacı ile yapılan birçok yeni düzenlemenin olduğunu ifade etti. Öğrencilere ameliyathane ortamında doğru ve hatalı uygulamaları fark etme hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nazım Doğan, etkin karar verme ile girişimleri doğru yer ve zamanda uygulayabilmenin yaşamın kritik anında çok önemli olduğunu vurguladı.

Moderatör Öğr. Gör. Halise Çinar'ın öğrencilerden gelen soruları Prof. Dr. Nazım Doğan'a yöneltmesi ve soruların yanıtlanmasının ardından Doğan, Yüksekokul yönetimine, akademik personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Panel, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl'ın teşekkür konuşmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti
Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti
Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti
Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Gomes İrfan Buz Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 10:02:02. #1.15#

title