Covid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti
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Covid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti

Covid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti
07.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Covid-19 pandemisi sürecinde güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Covid-19 pandemisi sürecinde güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Covid-19 salgını sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları rehberlik, destek ve yönlendirme hizmetleriyle devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten itibaren şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin kesintisiz devam etmesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla tedbirler alındı. Uygulamalar hassasiyetle takip edilerek, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar merkezde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, illerde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezleri ile kadın konukevlerinin iş birliğinde yürütülüyor. 81 ildeki ŞÖNİM ve 145 kadın konukevi, 3 bin 482 kişilik kapasite ile hizmet veriyor. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberlerindeki çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan bireylere yönelik 6284 sayılı Kanun kapsamında rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamaları ilgili taraflarla eşgüdüm halinde kesintisiz sürdürülüyor.

Kadın konukevlerinin bulunduğu büyük şehirlerde güvenlik riski olmayan, sadece barınma amacıyla yapılan başvurular için 6284 sayılı Kanun'un 10/6 fıkrasındaki "barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hallerde korunan kişiler; mülki amirin, acele hallerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir" hükmü uygulanıyor. Böyle durumlarda başvuru sahibinin yerleştirilmesi için ŞÖNİM ve il müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kolluk birimleri ile planlama yapılıyor. 42 ilde 45 tesis (14 otel, 11 misafirhane, 15 kamu kuruluş ve 5 yurt) barınma amacıyla kullanılıyor. Şu ana kadar toplam 200 kadın/çocuk barınma amacıyla bu tesislere yönlendirildi.

SMS ile bilgilendirme

Diğer yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki "Alo 183 Sosyal Destek Hattı" şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve beraberlerindeki çocukları için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışmanlık hizmetlerini 7/24 ücretsiz veriyor. İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara daha etkin ve hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla 7/24 hizmet veren Kadın Destek Sistemi (KADES) ile de 155-156 Çağrı Merkezi'ne hızlı bir şekilde ihbarın düşmesine ve en yakın kolluk biriminin en kısa sürede mağdurun konumuna intikal etmesine yönelik uygulama devam ediyor. Gereken durumlarda ŞÖNİM'ler de devreye giriyor.

Kolluk birimlerine başvuran veya 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına ŞÖNİM'ler, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve KADES konusunda bilgilendirme yapmak üzere SMS'ler gönderiliyor. 1 Mart-28 Nisan tarihleri arasında 45 bin kişiye SMS ile bilgilendirme yapıldı.

Kadın konukevlerinde salgına yönelik sıkı önlem

Bakanlığın denetimindeki tüm kadın konukevlerinde Covid-19'a karşı sürecin ilk günlerinden beri özel tedbirler uygulanıyor. Kadın konukevlerindeki kadınlar ve çocuklarının sağlık kontrollerinin yaptırılması, zaruri haller dışında giriş çıkışların kısıtlanması, toplu etkinliklerin iptal edilmesi ve konukevlerinin periyodik dezenfekte edilmesi ile izolasyon kurallarına uyulmasına ilişkin tedbirler alındı. Ayrıca kuruluşlara kolluk aracılığıyla yapılacak başvurularda kadın ve beraberlerindeki çocuklarının sağlık kontrolünün yapılması sağlanıyor. Kuruluşa kabul süreci sonrasında çalışan personel de dahil periyodik sağlık kontrolleri yaptırılıyor ve şüpheli durumlarda kişiler, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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