Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye'ye Hizmet Özel Ödülü, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın
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Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye'ye Hizmet Özel Ödülü, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın

Burcu Esmersoy'un sunduğu "Trust Istanbul Visionary Talks Ideas & Experiences & Awards 2020", 24-25 Haziran'da online olarak gerçekleşti.

Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye'ye Hizmet Özel Ödülü, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın
26.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:34

Trust İstanbul'un web sitesi ile Youtube ve Facebook kanallarında yayınlanan ve binlerce izleyiciye ulaşan "Yenilikçi Bakış Açılarıyla Güven Veren Markalar Konferansı" ardından gerçekleşen ödül töreninde, 16 farklı sektörde güven veren markalar açıklandı. Covid-19 pandemi döneminde Türkiye'ye hizmet ödülü T.C. Sağlık Bakanlığı'na verilirken, Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye'ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü ise Arçelik'in oldu.

Türkiye'nin sağlık iletişimi ve teknolojileri alanında lider reklam ajansı Tazefikir, etkinlik alanında öncü ajanslardan FutureX Events, içerik partnerliğinde yüksek teknoloji girişimciliği konusunda hem küresel çapta hem Türkiye'nin önde gelen kurumlardan Hello Tomorrow Türkiye'nin bir araya gelmesiyle gerçekleşen Trust İstanbul 2020'de, 2 gün boyunca 30'a yakın değerli ismin ilham veren konuşması yer aldı.

Tüm sektörler güven ekseninde ele alındı

Trust İstanbul 2020'de, Corona salgını etkisiyle önce sağlık, ardından ekonomi ve teknoloji başlıklarında güven konuşuldu. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi sonrasında bizi nasıl bir dünyanın beklediği üzerine finans, sağlık, sigorta, bankacılık, telekomünikasyon, blockchain, güvenlik, mobil ödeme, e-ticaret ve daha pek çok alandaki fikir ve uygulamalar üzerine, güven ekseninde konuşmalar gerçekleşirken, kurumların geleceğe dair vizyonları da tartışıldı.

Tüm paydaşların ilgisini çeken oturum ve konuşmacılar

Trust İstanbul 2020 ile ilgili konuşan Tazefikir Grup Kurucu Başkanı Çağlar Gözüaçık, "tüketicilerin markalara ve kurumlara olan güveni ve beklentilerinin markaların stratejisini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Trust İstanbul etkinliği sayesinde, Türkiye'nin öncü kişileri ve kurumlarının güven ekseninde aynı platformda bir araya geldiğini" ifade etti.

Türkiye'nin En Güvenilir Markaları Burcu Esmersoy'un Sunumuyla Açıklandı!

Trust Istanbul Visionary Awards'ta; farklı kategorilerde halkın seçtiği en güvenilir markalar açıklandı.

Toplam 16 sektör ve kategoride Türkiye'nin en güven veren marka ve kurumlarının halk oylamasıyla seçildiği Trust Ödüllerinin kazananları, Türkiye genelinde, 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişinin halk oylaması ile Türkiye'nin öncü, bağımsız mobil araştırma şirketi Twentify tarafından yapılan online anketlerle belirlendi.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Arçelik'e Özel Ödül

16 sektörün yanı sıra "Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye'ye Hizmet Özel Ödülü"nün T.C. Sağlık Bakanlığı'na, "Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye'ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü"nün de Arçelik'e verildiği etkinlik için gerçekleşen araştırmada mobil cihazlarla anında ölçümleme metodolojisi kullanıldı.

Kaynak: Bültenler

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