Covid-19 Önlemlerinin Ele Alındığı Toplantı Gerçekleştirildi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul servis şoförlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ve 2021 - 2022 yılı eğitim-öğretim döneminin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya başkanlık etti.

17 Eylül 2021 Cuma günü Piri Reis Kültür Merkezinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen toplantı, İl Sağlık Müdürlüğünün okul ve yurtların yanı sıra okul servislerinde salgının yayılımının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirleri içeren sunumuyla başladı. Salgınla mücadelenin etkin olarak yürütülmesinde temel alınacak esasların başlıklar halinde aktarıldığı sunumda, temizlik, maske kullanımı, mesafe, okulların havalandırılması, eğitim alanları, okul yemekhanesi ve yatakhanelerinde alınması gereken tedbirler ile birlikte salgını baskılayacak öneriler katılımcılara aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün güvenli okul projesi kapsamında 2021- 2022 eğitim-öğretim yılının sorunsuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için alınan önlemler ve tedbirlere yöenlik gerçekleştirdiği sunumun ardından soru cevap kısmıyla devam eden toplantının devam eden bölümünde tek tek söz alan okul müdürleri görev yaptıkları okul ve bölgelerinde yaşanan sorunlar ve çözümü noktasındaki önerilerini dile getirdiler.

Toplantıda, 2021-202 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin yeniden başladığını belirten Vali Işık, " Maalesef okullarımızda da bu salgının yayılımı devam ediyor. Amacımız eğitim ve öğretimin aksamadan sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Bunun için sizlerle el birliği içerisinde bu süreci yürüteceğiz. Tabi sizler de uzun bir zaman öğrencilerinizden okulunuzdan uzak kaldınız. O yüzden sizin de okullarınıza ve öğrencilerinize kavuşmayı çok arzu ettiğinizi biliyoruz. Biz gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Yaşanan sorunların çözümü noktasında ilgili kurum müdürleriyle her an istişare halinde olduklarını belirterek öğrencilerimizin daha sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri ve mevcut şartların daha iyi hale getirilebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Vali Işık, "Biz bu işi sizlerle birlikte yürütüyoruz. Sizler milli eğitimin ordusu olarak bizleri yetiştirenlersiniz. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi nedeniyle bir yıldır eğitim alanında çok zaman kaybettik. Biz bu süreci ne kadar kısa zamanda atlatabilirsek o derece Türkiye'miz daha ileriye gidecektir. Bu sizlerin sayesinde, öğretmenlerimizin sayesinde olacak. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Yaşanan türlü imkansızlıklara ve zorluklara rağmen sizlerin de desteği ve katkısıyla bu süreci en iyi şekilde el birliğiyle atlatmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki, biz bunu başaracağız. Önemli olan burada eğitim ve öğretimi aksatmadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze sürdürebilmemiz. Sağlık Müdürlüğümüzün deyimiyle birlikte başaracağız. Sizlere bu konuda sonsuz güveniyoruz. Biz her zaman yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Covid-19 salgınından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul müdürleri ile okul servis şoförleri katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri