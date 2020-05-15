Covid-19 önlemlerini çocuklara anlatmak için 'dövüş oyunu' animasyonu Covid-19 salgınına karşı hayatımızda çok sayıda değişiklik yapmamız gerekse de bu değişimleri çocuklara açıklayabilmek biraz daha zor oluyor.

Covid-19 salgınına karşı hayatımızda çok sayıda değişiklik yapmamız gerekse de bu değişimleri çocuklara açıklayabilmek biraz daha zor oluyor. Bu amaçla yola çıkan bir stüdyo, alınması gereken tedbirleri çocuklara eğlenceli olarak anlatmak için bir animasyon film hazırladıView on euronews Kaynak: Euronews.com