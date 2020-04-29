Covid-19 önlemleri kalktı, Vilnius meydanları 'açık hava kafelerine' dönüştü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında bazı işletmelere meydan ve büyük caddelere masa ve sandalye açma izni verilmesi sonrası söz konus mekanlar "dev açık hava kafelerine" dönüştü.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle bazı işletmelere meydan ve büyük caddelere masa ve sandalye açma izni verilmesi sonrası söz konus mekanlar "dev açık hava kafelerine" dönüştü.

2.7 milyon nüfuslu Baltık ülkesinde, pazartesiden itibaren Covid-19 salgını sebebiyle alınan yasak ve önlemlerin hafifletilmesi sonrası lokanta, bar ve kafelerin açılmasına izin verildi. Ancak Vilnius'un merkezinde bulunan dar sokaklar ve sosyal mesafe kurallarına uyum zorunluluğu sebebiyle Belediye Başkanı Remigijus Simasius bazı meydan, cadde ve geniş sokaklara ücretsiz olarak işletmelerin masa ve sandalye koyabileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle