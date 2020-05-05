Covid-19 Ölüm Sayısı Endişe Verici Sınıra Ulaştı

Küresel ölçekte milyarlarca kişi yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken hastalığa bağlı ölüm sayısı endişe verici bir sınıra daha ulaştı.

Küresel ölçekte milyarlarca kişi yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken hastalığa bağlı ölüm sayısı endişe verici bir sınıra daha ulaştı. İşte dünyanın dört bir yanındaki toplam Covid-19 ölüm sayısı!

Covid-19 Ölüm Sayısı Ne Kadar Oldu?

5 Mayıs tarihi itibarıyla küresel ölçekte doğrulanabilen toplam 3,646,000 vaka bulunuyor. Bunların içerisinde 2,193,000 vaka aktif şekilde tedavi ve izleme altında yer alırken 1,453,000 vaka kapalı durumda bulunuyor. Öte taraftan kapanan vakalar arasında doğrulanmış toplam 250,000 ölüm bildiriliyor.

Case Fatelity Rate (CFR) olarak da bilinen Vaka Ölüm Oranı, bir hastalıkla enfekte olup bu hastalıktan dolayı ölenlerin yüzdelik oranını bizlere sunar. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk zamanlarda bu oranın yüzde 17 bandında olduğu tahmin edilirken kısa süre sonra yüzde 2,5 daha sonrasında ise yüzde 1 seviyesinde olduğu görüşü paylaşılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde matematiksel modelleme yolu ile yapılan yeni bir araştırma yeni tip koronavirüs ile ilişik vaka ölüm oranının yüzde 0,36 düzeyinde olacabileceğini işaret ediyor. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.