Covid-19 Ölüm Riski Irklara Göre Değişiklik Gösteriyor
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Covid-19 Ölüm Riski Irklara Göre Değişiklik Gösteriyor

Birleşik Krallık sınırları içerisinde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, Covid-19 ölüm riski hakkında merak ettiğimiz bazı önemli detayları ortaya koydu.

Covid-19 Ölüm Riski Irklara Göre Değişiklik Gösteriyor
19.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:54

Birleşik Krallık sınırları içerisinde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, Covid-19 ölüm riski hakkında merak ettiğimiz bazı önemli detayları ortaya koydu. Buna göre yeni tip koronavirüs ile enfekte olan bireylerde ölüm riskinin etnik gruplara bağlı olarak değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.

Covid-19 Ölüm Riski Etnik Gruplara Göre Değişiyor

Birleşik Krallık tarafından yapılan araştırmada 260 adet hastane ve sağlık kurumunun verileri derlenerek incelendi. Bu araştırma kapsamında hastalıkla enfekte olan ve hastaneye yatırılması gereken kişiler arasında Güney Asyalı kişilerin ölüm riski, diğer kişilere nazaran yüzde 20 oranında daha fazla.

Bu durumun sebeplerini araştıran uzmanlar, Güney Asyalı hastaların yüzde 40 oranındaki kısmında Tip 1 ya da Tip 2 diyabetin bulunduğunu fark etti. Diğer kişilerde bu oran yüzde 25 oranında seyrediyor. Diyabet, hastalıkta ölüm oranını artıran en önemli etmenlerden birisi.

Nitekim diyabete sahip olan kişilerde enfeksiyon riskinin artması kuvvetli bir ihtimal ve diyabete sahip kişilerde vücut, kendi içerisinde zarar verici eylemler gerçekleştirebiliyor. Bu da kişinin hayatta kalma yeteneğini önemli ölçüde düşürerek kritik durumların doğmasına neden olabiliyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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