Covid-19 Ölüm Oranı Sanılandan Çok Daha Düşük Olabilir
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Covid-19 Ölüm Oranı Sanılandan Çok Daha Düşük Olabilir

Covid-19 ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam etse de matematiksel modelleme yolu ile oluşturulan yeni bir çalışma Covid-19 ölüm oranı için bir nebze de olsa rahatlatıcı bazı tahminleri ortaya koydu.

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
Covid-19 Ölüm Oranı Sanılandan Çok Daha Düşük Olabilir

Covid-19 ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam etse de matematiksel modelleme yolu ile oluşturulan yeni bir çalışma Covid-19 ölüm oranı için bir nebze de olsa rahatlatıcı bazı tahminleri ortaya koydu. İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Ölüm Oranı Ne Kadar?

Case Fatelity Rate (CFR) olarak da bilinen Vaka Ölüm Oranı, bir hastalıkla enfekte olup bu hastalıktan dolayı ölenlerin yüzdelik oranını bizlere sunar. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk zamanlarda bu oranın yüzde 17 bandında olduğu tahmin edilirken kısa süre sonra yüzde 2,5 daha sonrasında ise yüzde 1 seviyesinde olduğu görüşü paylaşılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde matematiksel modelleme yolu ile yapılan yeni bir araştırma yeni tip koronavirüs ile ilişik vaka ölüm oranının yüzde 0,36 düzeyinde olacabileceğini işaret ediyor. Üstelik daha iyi bazı haberler var.

Domuz Gribi ilk ortaya çıktığında ölüm oranı yüzde 5,1 seviyesine kadar yükseliş göstermişti. Bu süreçte en iyimser ölüm oranı yüzde 0,1 olarak tahmin edilmişti. Buna karşın salgının gerçek ölüm oranı tahmin edilen en düşük değerden beş kat daha düşük olarak, yüzde 0,02 olarak açıklanmıştı.

Tarihsel deneyim, verilerdeki eğilimler, sınıflandırmaların potansiyel etkileri gibi durumlar göz önüne alınınca Covid-19 için ön görülen ölüm oranı yüzde 0,10 - yüzde 0,36 olarak değerlendiriliyor.

Örneğin gerçekte 1,000 vaka varsa ve büyük kısmı hafif ya da asemptomatik olduğu için bunların yalnızca 50 tanesinden haberdarsanız ve tespit edilen vakaların 10'u ölürse, burada ölüm oranı yüzde 20 olarak gözükebilir. Buna karşın gerçek vaka sayısı 1,000 olduğu için gerçek ölüm oranı yüzde 1 olur. Bu rapor da tam olarak buna benzer bir durumun olduğunu savunuyor.

Burada, aslında bilmediğimiz çok büyük bir kitlenin mevcut olması durumu söz konusu. Ülkeler henüz herkesi test edebilecek kapasiteye sahip değil ve hastalığı hafif semptomlarla geçirenler (semptom gösterenlerin yaklaşık yüzde 85'inin hafif olduğu düşünülüyor) ve asemptomatik geçirenler (hastalığa yakalananların yüzde 30'unun asemptomatik olduğu düşünülüyor) test edilmediği için görünen ölüm oranları yüksek kalıyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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