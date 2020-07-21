Covid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları işten çıkarılıyor!
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Covid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları işten çıkarılıyor!

Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi "Beefeater" olarak bilinen saray muhafızlarının sayısını azaltacağını belirtti.

Covid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları işten çıkarılıyor!
21.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:07

İngiltere'de koronavirüs salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi (Tower of London) ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.

Altı tarihi mekanın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), "Beefeater" olarak bilinen ve İngiltere'nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu. 1485'te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE'DE KRALİÇE'NİN MUHAFIZLARI İŞTEN ÇIKARILIYOR!

2018'de Londra Kulesi'ni yaklaşık üç milyon kişi ziyaret etti. Kule, ülkede ücret karşılığı en çok ziyaret edilen turistik mekan. HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80'ini biletlerden sağladıklarını belirterek "Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız" dedi. Barnes, kaç muhafızın işine son verileceğini açıklamadı.

22 YIL GÖREV YAPMIŞ EMEKLİ ASKERLER ARASINDAN SEÇİLİYOR

Geçmişte asıl görevi Kule'deki mahkumları ve kraliyet tacıyla asalarını korumak olan 37 kişilik muhafız birliği, silahlı kuvvetlerde en az 22 yıl görev yapmış emekli askerler arasından seçiliyor.

"UTANÇ VERİCİ"

HRP'nin açıklamasında koronavirüs salgınında tarihi mekanların kapanması nedeniyle 98 milyon sterlinlik (yaklaşık 124 milyon dolar) gelir kaybı oluştuğu belirtildi.

Londra Kulesi 10 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, normalde günde 12 bin kişinin ziyaret ettiği kulede sadece bin ziyaretçiye izin veriliyor.

Muhafızların örgütlü olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası'nın Genel Sekreteri Mark Serwotka, işten çıkarmaları "utanç verici" diye niteledi ve "Üyelerimiz kraliyet mücevherlerinin ve tarihi mekanların korunmasına katkıda bulunuyor. Pandeminin bedelini onlar ödemeli" dedi.

Başbakanlık Sözcüsü ise "muhafızların Birleşik Krallığın zengin kültür tarihindeki rolünü takdir ediyoruz. Tarihi Kraliyet Sarayları idaresi dahil tarihi kurumlarımıza görülmedik derecede mali yardımda bulunuyoruz" diye konuştu.

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