Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu Elazığ bit pazarında ikinci el kıyafet alım satım yapan bir iş yeri korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alımlarını durdururken, elinde bulunan ürünlere de talebin azaldığını aktardı.

17.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:43

Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

ELAZIĞ - Elazığ bit pazarında ikinci el kıyafet alım satım yapan bir iş yeri korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alımlarını durdururken, elinde bulunan ürünlere de talebin azaldığını aktardı.

Kent merkezinde tarihi bit pazarında bulunan ve Elazığ'da bir ilk olma özelliği taşıyan mağaza da vefat etmiş insanların elbiselerinin olduğu ikinci el kıyafet satılıyor. Vefat eden kişilerin kıyafetleri mağazada, maddi durumu iyi olmayanlara 3 ile 20 TL arasında veriliyor. Ancak özellikle inşaat işçileri ve çobanların alarak kullandığı ikinci el eşyaları satan mağazanın sahibi Yılmaz Çağala (53), korona virüs salgını nedeniyle özellikle vefat etmiş kişilerin kıyafetlerini almayı durdurdu. Her gelen ikinci kıyafetin kimden geldiğinin bilinmemesi üzerine tüm alımlara ara veren Çağala, elinde bulunan virüs ortaya çıkmadan önce aldığı kıyafetleri satıyor. Ancak, son zamanlarda bu kıyafetlere de talebin azaldığı belirtildi.

Müşterilerimiz genelde inşaatlarda çalışanlarla çobanlık yapanlar olduğunu belirten Yılmaz Çağala, "İkinci el eş yaları satıyoruz. Bazen bir kişi vefa ediyor, birilerine kıyafetlerini veriyorlar onlarda aldığı gibi bize getiriyor. Bizde alıp kuru temizlemeye verip alıp satıyoruz. İnşaatta çalışanlar, çobanlık yapanlar buradan alıyorlar. Mesela pantolonları 5 ile 10 TL arasında satıyoruz, yenisi 80-100 TL arasında. Şimdi ise korona virüs nedeniyle almıyoruz. Kimden geldiğini bilmiyoruz, o yüzden almıyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar ikinci el eşya almadıklarını aktaran Çağala, bir süre daha almayacaklarını aktardı.

Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Haber
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Haber
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Şener Şen Demet Evgar Yasmin Erbil
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Covid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 03:07:16. #1.14#
title