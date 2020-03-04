Covid-19 nedeniyle fiyatları artan maske ve tulumun ihracatı ön izne bağlandı
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Covid-19 nedeniyle fiyatları artan maske ve tulumun ihracatı ön izne bağlandı

Son dönemde koronavirüs nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti

04.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:41
Covid-19 nedeniyle fiyatları artan maske ve tulumun ihracatı ön izne bağlandı

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına (Covid-19) karşı kullanılan maske ve tulum gibi koruyucu ürünlerin ihracatının ön izne tabi tutulmasına karar verildi.


Son dönemde koronavirüs nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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