Covid-19 nedeniyle fiyatları artan maske ve tulumun ihracatı ön izne bağlandı
Son dönemde koronavirüs nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti
Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına (Covid-19) karşı kullanılan maske ve tulum gibi koruyucu ürünlerin ihracatının ön izne tabi tutulmasına karar verildi.
Son dönemde koronavirüs nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti. Euronews.com'da Görüntüle
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