HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi sürecinde ciddi ekonomik kayba uğrayan Soma'da üyelerine verilen destekleri kamuoyuyla paylaştı.

Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
02.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:59

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi sürecinde ciddi ekonomik kayba uğrayan Soma'da üyelerine verilen destekleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Doğan, "Bu sıkıntılı dönemde Soma Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki normalleşme sürecinde de üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarına malzeme temini açısından destek olmaya çalıştık. 65 yaş üstü üyelerimize ulaştık, taleplerini odaya gelmeden çözmeye çalıştık. Odamızdan, üyelerimizi maske dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam 600 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketlerini ulaştırdık. Manisa'da Valilik ve Sağlık İl Müdürlüğünce kurulmuş olan sağlık kuruluşlarına, sağlıkçılarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa ve ilçelerimizdeki oda ve borsaların katkılarıyla 400 bin TL tutarında kaynak oluşturduk. Biz Bize Yeteriz Destek Kampanyası'na, tüm odaların ve borsaların desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odalar/borsalar olarak 24 milyon TL destek sağladık. Çıkarılan tüm destek paketlerini sayfalarımızda anlık yayınladık. Üyelerimizden gelen talepleri her gün yaptığımız telekonferans toplantılarıyla merkeze ilettik. Bu destekler için odamızda ayrı bir bölüm oluşturduk. Bugüne kadar Kısa Dönem Ödeneği doğrultusunda 500'e yakın işletmenin İŞKUR başvurularını gerçekleştirdiğini takip ettik ve takip etmeye devam ediyoruz. TOBB öncülüğünde işbirliğiyle başlatılan Nefes Kredisi, kısıtlı kaynakların olmasına rağmen 60'a yakın üyemizi bu krediden yararlandırdık. Toplam 3 milyon TL'ye yakın TOBB ile beraber kaynak oluşturduk. Halk bankası Can Suyu Kredisi 25 bin TL için ilk baştan oda üyelerine kapalıyken, çalışmalarımızın sonucunda odaya kayıtlı şahıs işletmesi olan üyelerimize de açtırdık. Kamu bankalarından üyelerimize yaklaşık 150 milyon TL'ye yakın kredi kullanmalarında yardımcı olduk. Sokağa çıkma kısıtlamalarında; nöbetçi ve açık olması gereken üyelerimizin takibini kaymakamlığımız ve belediyemiz ile beraber koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. 1 Haziran 2020'de başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında üyelerimizin iştigal konularıyla ilgili olan çalışma rehberi 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni 31 Mayıs 2020 tarihinde odamız web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınladık. Bu sıkıntılı dönemde Soma Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yapılanlar tabii ki sizlerin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Kısıtlı mali kaynakların, odaya ödediğiniz aidatların nerelerde kullanıldığını bilmek en doğal hakkınızdır. Ama bu dönem birlik olma dönemi dedik ve maddi, manevi yapabileceğimiz bütün destekleri siz üyelerimize vermeye çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki normalleşme sürecinde de üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Ekonomi
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Ekonomi
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Ekonomi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Çağlar Çorumlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:59:34. #1.15#
title