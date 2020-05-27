Covid_19 nedeniyle e-bayramlaşma töreni yapıldı
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Covid_19 nedeniyle e-bayramlaşma töreni yapıldı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) üzerinden gerçekleşen e-bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldılar.

Covid_19 nedeniyle e-bayramlaşma töreni yapıldı
27.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:43

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Covid7_19 salgını ile mücadele nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) Ramazan Bayramı töreni,e-bayramlaşma töreni olarak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM)sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut,"Bayramları hep özlemle bekleriz, sevdiklerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla birlikte olmak için bayramların ayrı bir manevi birleştirici özelliği var. Bu yıl Covid_19 salgını nedeniyle eskisi gibi bayramlaşamadık, sağlımız için evlerimizden dışarı çıkmadık. Ancak, günümüzün şartlarını ve imkanları ile alternatif yeni yaşam kulvarlarını devreye alarak bayramlaşmalarımızı da ihmal etmedik.E- panel, e çalıştay, e-konferans gibi etkinliklerimizi yaptığımızUzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin sistemi üzerinden bu kez e-bayramlaşma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak büyük bir aileyiz. Bu süreçte eğitim ve akademik hiçbir faaliyetimiz kesintiyle uğramadı. Duamız, dileğimiz, dünyanın biran önce bu salgından kurtulması ve gelecek bayramlarımızın daha sağlıklı, huzurlu bir dünyada yaşayabilmemiz içindir. Üniversite mensuplarımızın ve ailelerinin, Malatyalı hemşerilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

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