Covid-19 nedeniyle Darülaceze 14 gün boyunca kapandı; alınan önlemler neler, sakinler ne düşünüyor?
Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor.
21.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:24
Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul'da ayda 10 bin ziyaretçisi olan yaşlı bakım evi Darülaceze, 14 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere kapattı. View on euronews
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Kaynak: Euronews.com