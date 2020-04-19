Covid-19 nedeniyle Çin'e yönelik baskı artıyor: Avustralya uluslararası soruşturma istedi
Covid-19 nedeniyle Çin üzerindeki uluslararası baskı artarken Avustralya soruşturma istedi
19.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:53
Covid-19 nedeniyle Çin üzerindeki uluslararası baskı artarken Avustralya soruşturma açılmasını istedi.
ABD Başkanı Trump'ın 'Çin salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekir' derken Avustralya hükümeti de uluslararası bir soruşturma talep etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com