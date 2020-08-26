HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu

Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü.

26.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:40

Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu

Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü

SİVAS - Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Sivas'ın Zara ilçesinin Avşar köyü Tarhanaçayı mevkiine gelen mevsimlik işçiler gece gündüz mesai yaparak ateş, duman ve sıcağın altında ekmek mücadelesi veriyor. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mangal yapmanın yasaklanması mangal kömürü üretimi yapan mevsimlik işçileri de zor duruma düşürdü. Bu durumdan etkilenen mevsimlik işçiler geçen sene kilosunu yaklaşık 2 buçuk liradan sattıkları mangal kömürünü bu yıl ise 1 lira 80 kuruştan satıyor. Kara kara düşünen işçiler fiyatların 2.5 liranın üstünde olması gerektiğini söylüyor. Emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade eden işçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Mevsimlik işçi Hatip Dem, korona virüsün kendilerini etkilediğini ifade ederek, "Çok zor bir iş. Sabah erkenden kalkıyoruz. Gece gözümüz görene kadar çalışıyoruz. Belli bir saatimiz yok. Çoluk çocuk ailecek geliyoruz. Geçimimiz bu iş. Dizilen odunların üstüne biraz saman koyup toprağın altında 10-15 gün dumanla kömür oluyor. Zorluğu çok, gece nöbeti var. Korona virüste bizi etkiledi. Satışlarımız olmuyor. Kömür istediğimiz fiyata gitmiyor" dedi.

"Fiyatlar geçen seneye göre çok düşmüş"

Dem, mangal kömürü fiyatının geçen seneye göre düştüğünü söyleyerek, " Masrafımız giderimiz çok. Fiyatlar geçen seneye göre çok düşmüş. Geçen sene 2 lira 60 kuruşa falan giderken bu yıl 2 liranın altına düşmüş. 1 lira 80 kuruşa düştü. 15 gün 20 gün süre daha da düşer. Bu kömür daha da düşer 1.5 liraya kadar. O da bizi kurtarmaz. Kömürün para etmesini istiyoruz. Korona virüs nedeniyle mangalı da yasaklamışlar. Mangal yasak olunca zaten bizim işimiz duracak" diye konuştu.

"Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Bir diğer işçi ise, emeklerinin karşılığını istediklerini ifade ederek, " Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu mangal kömürü Avrupa'dan gelmesin. Türk milleti bundan ekmek yiyor. Köylü devlet bundan kazanıyor. Bunun kilosu 1 lira 80 kuruşa düşmüş. Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Türkiye kendi kendine yeterlidir. Bunun kilosu en az 2.5 liranın üstünde olması lazım. Ramazan ayında geldik. Daha eve bile gitmedik. Gecede ocakların nöbetini tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Ekonomi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:51:00. #1.14#
title