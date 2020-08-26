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Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu

Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü.

Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu
26.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:48

Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Sivas'ın Zara ilçesinin Avşar köyü Tarhanaçayı mevkiine gelen mevsimlik işçiler gece gündüz mesai yaparak ateş, duman ve sıcağın altında ekmek mücadelesi veriyor. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mangal yapmanın yasaklanması mangal kömürü üretimi yapan mevsimlik işçileri de zor duruma düşürdü. Bu durumdan etkilenen mevsimlik işçiler geçen sene kilosunu yaklaşık 2 buçuk liradan sattıkları mangal kömürünü bu yıl ise 1 lira 80 kuruştan satıyor. Kara kara düşünen işçiler fiyatların 2.5 liranın üstünde olması gerektiğini söylüyor. Emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade eden işçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Mevsimlik işçi Hatip Dem, korona virüsün kendilerini etkilediğini ifade ederek, "Çok zor bir iş. Sabah erkenden kalkıyoruz. Gece gözümüz görene kadar çalışıyoruz. Belli bir saatimiz yok. Çoluk çocuk ailecek geliyoruz. Geçimimiz bu iş. Dizilen odunların üstüne biraz saman koyup toprağın altında 10-15 gün dumanla kömür oluyor. Zorluğu çok, gece nöbeti var. Korona virüste bizi etkiledi. Satışlarımız olmuyor. Kömür istediğimiz fiyata gitmiyor" dedi.

"Fiyatlar geçen seneye göre çok düşmüş"

Dem, mangal kömürü fiyatının geçen seneye göre düştüğünü söyleyerek, " Masrafımız giderimiz çok. Fiyatlar geçen seneye göre çok düşmüş. Geçen sene 2 lira 60 kuruşa falan giderken bu yıl 2 liranın altına düşmüş. 1 lira 80 kuruşa düştü. 15 gün 20 gün süre daha da düşer. Bu kömür daha da düşer 1.5 liraya kadar. O da bizi kurtarmaz. Kömürün para etmesini istiyoruz. Korona virüs nedeniyle mangalı da yasaklamışlar. Mangal yasak olunca zaten bizim işimiz duracak" diye konuştu.

"Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Bir diğer işçi ise, emeklerinin karşılığını istediklerini ifade ederek, " Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu mangal kömürü Avrupa'dan gelmesin. Türk milleti bundan ekmek yiyor. Köylü devlet bundan kazanıyor. Bunun kilosu 1 lira 80 kuruşa düşmüş. Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Türkiye kendi kendine yeterlidir. Bunun kilosu en az 2.5 liranın üstünde olması lazım. Ramazan ayında geldik. Daha eve bile gitmedik. Gecede ocakların nöbetini tutuyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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