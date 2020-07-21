Covid-19 LinkedIn'i de vurdu! Microsoft'un sosyal ağ sitesi LinkedIn 960 kişiyi işten çıkaracak
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Covid-19 LinkedIn'i de vurdu! Microsoft'un sosyal ağ sitesi LinkedIn 960 kişiyi işten çıkaracak

İş arayanların en uğrak adresi olan sosyal ağ sitesi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak. LinkedIn nedir? LinkedIn nasıl kullanılır? LinkedIn neden önemli?

Covid-19 LinkedIn'i de vurdu! Microsoft'un sosyal ağ sitesi LinkedIn 960 kişiyi işten çıkaracak
21.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:51

İş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn de koronavirüs salgınının etkilerine daha fazla karşı koyamadı. Şirketlerin işe alımları neredeyse tamamen durdurmasıyla LinkedIn'e olan talep dibe vurdu. Bunun sonucunda 960 kişinin işten çıkarılması kararı alındı.

Microsoft'un iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn, dünya çapında 960 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Reuters'ta yer alan habere göre bu sayı, LinkedIn'in toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor.

LinkedIn'in en önemli rollerinden biri, işveren ile iş arayanları buluşturması. Oluşturulan profiller sayesinde tarafların birbirlerine olan uygunluğu görebilmesi. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle azalan talep sonrası bu kararı aldığını duyurdu. İşten çıkarmalar, satış ve işe alım departmanlarında gerçekleşecek.

MICROSOFT'UN SOSYAL AĞ SİTESİ LINKEDIN 960 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

LinkedIn üzerinden bir açıklama yapan CEO Ryan Roslansky, "ABD'deki çalışanlarımıza en az 10 haftalık kıdem tazminatı ödeyip,1 yıllık sağlık sigortalarını karşılayacağız. İleride yeni oluşturulacak pozisyonlarda da ilk olarak onları işe alacağız" ifadelerini kullandı. Roslansky, bunun dışında bir işten çıkarma planları olmadığını söyledi.

Covid-19 LinkedIn'i de vurdu! Microsoft'un sosyal ağ sitesi LinkedIn 960 kişiyi işten çıkaracak

VERİLEN TELEFON VE BİLGİSAYARLAR ALINMAYACAK

Henüz kimlerin işten çıkarılacağı belli değil. Ancak Ryan Roslansky, yolların ayrılacağı personelin, şirket tarafından temin edilen cep telefonu, bilgisayar gibi ekipmanları kariyer değişiminde evden çalışmak için kullanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Salgın sırasında karantina tedbirleri, ekonominin kapanmasına neden oldu. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler personel çıkarırken, işe alımlar neredeyse tamamen durdu. Bu da LinkedIn'i kötü bir şekilde etkiledi. Şirket, işten çıkarılacak personele bu hafta bilgi verileceğini açıkladı.

LINKEDIN NEDİR?

LinkedIn, internet ortamında yer alan en geniş profesyonel iş hayatına yönelik sosyal ağdır. Bu site üzerinde bir profil oluşturabilir ve kendinize uygun iş ilanlarını ve staj imkanlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, şirketlerin açık pozisyonları için başvurularda bulunabilirsiniz.

LINKEDIN NASIL KULLANILIR?

Profil oluşturduğunuz LinkedIn hesabınıza iş deneyimlerinizi, eğitim durumunuzu, yeteneklerinizi ve kimler tarafından tavsiye edildiğinizi ekleyerek profesyonel öz geçmişinizi hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki aşama olarak çalışmak istediğiniz şirketlere buradan başvurabilirsiniz.

LINKEDIN NEDEN ÖNEMLİ?

Profesyonel iş hayatınız için dikkat çekici bir LinkedIn hesabı oluşturarak iş başvurularında öne çıkabilirsiniz.

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